Мэрия Москвы подтвердила, что в столичной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Однако подтвержденных случаев заболевания в городе не зафиксировано, добавили представители департамента здравоохранения. Подозрение на коронавирус было еще у нескольких человек, все они не подтвердились, говорят чиновники.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что власти делают все необходимое для борьбы с коронавирусом и надеется, что такие меры будут эффективны.

В Роспотребнадзоре информацию о пациенте столичной больницы пока не комментировали. По данным прессы, речь может идти о сотруднике РФС, который вернулся из отпуска в Италии.