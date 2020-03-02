Неизвестные избили иностранных журналистов, которые освещали ситуацию с беженцами в Греции

Нападение произошло на острове Лесбос. Как передает агентство АР, злоумышленники также повредили снятые материалы. О каких именно иностранных журналистах идет речь, пока не сообщается. По данным греческого телеканала «Скай», из-за прибытия нескольких сотен новых мигрантов и беженцев в последние два дня на острова Лесбос, Хиос и Самос там сложилась напряженная обстановка.