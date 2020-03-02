Неизвестные избили иностранных журналистов, которые освещали ситуацию с беженцами в Греции

Нападение произошло на острове Лесбос. Как передает агентство АР, злоумышленники также повредили снятые материалы. О каких именно иностранных журналистах идет речь, пока не сообщается. По данным греческого телеканала «Скай», из-за прибытия нескольких сотен новых мигрантов и беженцев в последние два дня на острова Лесбос, Хиос и Самос там сложилась напряженная обстановка.
2020-03-02T04:03:00+03:00
2020-03-02T04:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 02 марта 2020
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