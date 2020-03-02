Президент Владимир Путин подписал закон о расширении в России программы материнского капитала

Она продлевается до конца 2026 года, кроме того, теперь материнский капитал будут выплачивать семьям, где с начала этого года родился или был усыновлен первый ребенок. Также Путин подписал закон, по которому ученики младших классов школ будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Это решение вступит в силу с 1 сентября.
2020-03-02T04:03:00+03:00
2020-03-02T04:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 02 марта 2020
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