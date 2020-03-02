Сотрудники служб транспортной безопасности в России получили право применять электрошокеры

Соответствующий закон вступил сегодня в силу. Электрошокеры отечественного производства могут применяться для отражения нападения на объект и граждан, для самозащиты, чтобы пресечь сопротивление нарушителя, для задержания подозреваемых. Закон запрещает использовать такие приборы против беременных, инвалидов и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления или не ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих.
2020-03-02T04:03:00+03:00
2020-03-02T04:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 02 марта 2020
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