Сотрудники служб транспортной безопасности в России получили право применять электрошокеры

Соответствующий закон вступил сегодня в силу. Электрошокеры отечественного производства могут применяться для отражения нападения на объект и граждан, для самозащиты, чтобы пресечь сопротивление нарушителя, для задержания подозреваемых. Закон запрещает использовать такие приборы против беременных, инвалидов и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления или не ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих.