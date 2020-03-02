Авторы сразу нескольких фильмов о Владиславе Листьеве призвали возобновить расследование его убийства

С такой просьбой в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратились журналисты Алексей Пивоваров, Родион Чепель, Ксения Собчак. По их словам, в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено, но у правоохранительных органов, как заверяли в СК и Генпрокуратуре, достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд. Накануне исполнилось 25 лет со дня убийства Листьева.