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04:03, 02 марта 2020

Авторы сразу нескольких фильмов о Владиславе Листьеве призвали возобновить расследование его убийства

С такой просьбой в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратились журналисты Алексей Пивоваров, Родион Чепель, Ксения Собчак. По их словам, в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено, но у правоохранительных органов, как заверяли в СК и Генпрокуратуре, достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд. Накануне исполнилось 25 лет со дня убийства Листьева.



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