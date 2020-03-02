Авторы сразу нескольких фильмов о Владиславе Листьеве призвали возобновить расследование его убийства

С такой просьбой в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратились журналисты Алексей Пивоваров, Родион Чепель, Ксения Собчак. По их словам, в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено, но у правоохранительных органов, как заверяли в СК и Генпрокуратуре, достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд. Накануне исполнилось 25 лет со дня убийства Листьева.
2020-03-02T04:03:00+03:00
2020-03-02T04:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 02 марта 2020
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