Кремль намерен получить конституционное большинство в следующем составе Госдумы

В этом на выборах ему помогут одномандатные округа, пишет газета «Коммерсантъ». По словам источников издания, от перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел из тех, что распределяют по списку. В таком случае ее кандидатам-одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах. Помочь партии выставить проходных кандидатов может «Общероссийский народный фронт». Собеседники газеты также не исключают сценария, при котором на думских выборах списки «Единой России» возглавит Владимир Путин.