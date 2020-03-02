Российские банки ограничили выдачу кредитных карт

Их количество и суммарный лимит опустились более чем на 20% в начале года, пишет газета РБК. Эту тенденцию подтверждают крупнейшие бюро кредитных историй. Эксперты связывают ситуацию с действиями Центробанка, который стремится ограничить рост потребительского кредитования. Вдобавок, интерес клиентов к картам мог снизиться из-за заметного ухудшения условий предоставления бонусов.
2020-03-02T03:04:00+03:00
2020-03-02T03:09:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 02 марта 2020
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