Бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич намерен завершить участие в президентской гонке в США

О таком решении сам претендент на звание кандидата от демократов может объявить уже в ближайшие часы, сказал один из его помощников. Буттиджич успешно выступил на первичных выборах в штате Айова. Однако на т.н. праймериз в Южной Каролине в минувшие выходные убедительную победу одержал бывший вице-президент США Джо Байден. Сейчас, по данным телеканала CNN, он располагает голосами 53 делегатов на предстоящем партийном съезде, и занимает по этому числу второе место. На первом – сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, у которого 60 делегатов. У Буттиджича было 26.