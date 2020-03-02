Кассационный суд должен рассмотреть вопрос о законности приговора активисту Константину Котову

Он был осужден на 4 года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Отменить решение суда, помимо защиты, просит и Генпрокуратура. Однако ведомство считает, что Котову следует лишь смягчить наказание до года лишения свободы. Сам осужденный будет участвовать в заседании по видеосвязи, передает агентство «Интерфакс». Сейчас Котов находится в колонии во Владимирской области.
2020-03-02T03:04:00+03:00
2020-03-02T03:06:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 02 марта 2020
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