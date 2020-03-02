Скандал разгорелся в отряде спецназа Росгвардии

Майора Сергея Урбановича, который служил начальником медицинской части подразделения, уволили по обвинению в употреблении наркотиков в служебном кабинете. Сам офицер, в анализах которого следы наркотиков нашли лишь при повторном исследовании, как пишет газета «КоммерсантЪ», говорит, что не употреблял незаконные препараты. Он считает, что проблемы у него возникли из-за конфликта с начальством.
2020-03-02T03:04:00+03:00
2020-03-02T03:05:49+03:00
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03:04, 02 марта 2020
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