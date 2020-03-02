Президенты России и Турции планируют обсудить на этой неделе, как выполняются сочинские договоренности по Сирии

Встреча Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована в Москве. Точная дата пока неизвестно, предположительно это будут четверг или пятница, сказал накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, встреча будет непростой, но оба президента подтверждают приверженность сочинским договоренностям. Ранее в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация. В результате удара сирийской армии, как объявили в Анкаре, были убиты 33 турецких военнослужащих. Турция поддерживает вооруженную сирийскую оппозицию в этой провинции, Россия – официальный Дамаск.
2020-03-02T03:04:00+03:00
2020-03-02T03:05:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2597646-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 02 марта 2020
Загрузка комментариев...