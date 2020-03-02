Сборная России по бобслею и скелетону осталась без медалей чемпионата мира

Это произошло впервые за 8 лет. Первенство завершилось накануне в немецком Альтенберге. Российские скелетонисты, как отмечает агентство ТАСС, считались одними из главных претендентов на медали. Следующий чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в феврале 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.
2020-03-02T02:03:00+03:00
2020-03-02T02:06:54+03:00
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02:03, 02 марта 2020
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