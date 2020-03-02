Британский оператор интернета OneWeb намерен выделить наибольшие мощности для работы в России

Как сказал гендиректор компании Адриан Стекел в интервью газете «Ведомости», они смогут обеспечить связь такого же качества, как по оптоволоконному кабелю не только за пределами городов, но и в поездах и самолетах, летящих над территорией России. Однако, заметил он, компания не будет работать в нашей стране, если не получит соответствующее разрешение. Oneweb планирует предоставлять доступ в интернет с помощью космических спутников. Ранее против выделения ей радиочастот в России выступили ФСБ и Роскомнадзор.