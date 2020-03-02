The Sunday Express: Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в 20 млн. фунтов на время суда в Лондоне

Таким образом предприниматель сможет оставаться на свободе, пока будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США, пишет издание. По его сведениям, Тинькова, который до 2013 года был гражданином США, американские власти обвиняют в неуплате налогов. Помимо залога, как пишет Express, бизнесмен согласился на то, чтобы его передвижения контролировались с помощью электронного браслета. Слушания должны продлиться до апреля. При этом сообщается, что ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы «Тинькофф».