The Sunday Express: Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в 20 млн. фунтов на время суда в Лондоне

Таким образом предприниматель сможет оставаться на свободе, пока будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США, пишет издание. По его сведениям, Тинькова, который до 2013 года был гражданином США, американские власти обвиняют в неуплате налогов. Помимо залога, как пишет Express, бизнесмен согласился на то, чтобы его передвижения контролировались с помощью электронного браслета. Слушания должны продлиться до апреля. При этом сообщается, что ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы «Тинькофф».
2020-03-02T02:03:00+03:00
2020-03-02T02:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 02 марта 2020
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