ОБСЕ осудила действия турецких властей в отношении сотрудников местного бюро российского агентства Sputnik

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал турецкие власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов. В российском МИДе назвали произошедшее нарушением прав журналистов и призвали официальную Анкару вмешаться в ситуацию. Накануне в Турции был задержан, а позже отпущен главный редактор Sputnik-Турция Махир Бозтеп. До этого неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников агентства, а полицейские, которые приехали по вызову, задержали самих пострадавших. Как пишет турецкая пресса, действия силовиков могут быть связаны с одной из публикаций на сайте агентства.
2020-03-02T02:03:00+03:00
2020-03-02T02:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 02 марта 2020
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