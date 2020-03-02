ОБСЕ осудила действия турецких властей в отношении сотрудников местного бюро российского агентства Sputnik

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал турецкие власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов. В российском МИДе назвали произошедшее нарушением прав журналистов и призвали официальную Анкару вмешаться в ситуацию. Накануне в Турции был задержан, а позже отпущен главный редактор Sputnik-Турция Махир Бозтеп. До этого неизвестные ворвались в квартиры трех сотрудников агентства, а полицейские, которые приехали по вызову, задержали самих пострадавших. Как пишет турецкая пресса, действия силовиков могут быть связаны с одной из публикаций на сайте агентства.