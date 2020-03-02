Пациент с подозрением на коронавирус находится в московской больнице, подтвердили в мэрии

Представители департамента здравоохранения сказали агентству «Москва», что подтвержденных случаев заболевания в городе не зафиксировано. Подозрение на коронавирус было еще у нескольких человек, но все они не подтвердились. В Роспотребнадзоре информацию о пациенте столичной больницы пока не комментировали. По данным прессы, речь может идти о сотруднике РФС, который вернулся из отпуска в Италии.
2020-03-02T02:03:00+03:00
2020-03-02T02:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 02 марта 2020
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