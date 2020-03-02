Прошедшая зима в Центральной России стала рекордно теплой за 140 лет метеонаблюдений

Средняя температура воздуха в столице оказалась вообще положительной, рассказали в центре погоды «Фобос» агентству «Москва». Это было больше похоже на зимнюю погоду Берлина, Праги, Братиславы, Софии или Вены, рассказали метеорологи. По их словам, в середине недели воздух в столичном регионе будет прогреваться до 8-13 градусов. К выходным немного похолодает. В течение месяца не исключаются слабые заморозки.