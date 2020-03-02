Эксперт по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой подала против нее иск

Психолог из Абакана Ольга Якоцуц требует 500 тысяч рублей за публикацию в Facebook Прокопьевой. Она усмотрела в той записи порочащую информацию, пишет интернет-издание «7х7». Сама Прокопьева претензии отвергает. Якоцуц, как пишет издание, в 2009 году участвовала в выборах от партии «Единая Россия». Два года назад эксперт, которую называют представителем Общероссийского народного фронта, участвовала в выборах от партии «Патриоты России».

Год назад Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за статьи о теракте в архангельском управлении ФСБ, где житель города взорвал самодельную бомбу и погиб сам.