Третьи за год парламентские выборы пройдут сегодня в Израиле

Фаворитами называют две партии: «Ликуд» и. о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца. Опросы предсказывают ничью. Год назад в апреле Нетаньяху не смог в отведенный ему законом срок договориться о коалиции с другими парламентскими силами и сформировать кабинет. Новое голосование в сентябре практически не изменило расклад сил. Нетаньяху, а затем и Ганц не смогли создать правительство.
2020-03-02T01:03:00+03:00
2020-03-02T01:07:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 02 марта 2020
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