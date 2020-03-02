Один из самых популярных в мире музеев, парижский Лувр, закрылся из-за вспышки коронавируса

Дирекция учреждения приняла такое решение по инициативе сотрудников, передает телеканал BFM. Лувр принимает более 5 тыс. человек ежедневно и работники обеспокоены, что такое большое число людей, которые приезжают в Париж в том числе из разных стран, находятся в замкнутом пространстве. До этого власти Франции запретили все публичные мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек. В республике число случаев заражения выросло до 130. От болезни скончались двое.