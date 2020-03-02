Россия предупредила, что не сможет гарантировать безопасность турецкой военной авиации над Сирией

Это связано с обострением обстановки в провинции Идлиб и решением Дамаска закрыть ее воздушное пространство, сказали в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Накануне ВВС Турции сбили в том районе два сирийских бомбардировщика. Перед этим в Дамаске объявили о том, что им удалось сбить шесть турецких беспилотника. На днях в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военных. Ситуацию в провинции планируют обсудить президенты России и Турции в ходе встречи на этой неделе.