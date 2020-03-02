Греция не пропустила почти 10 тысяч беженцев из Турции

Полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ответ мигранты забрасывали стражей порядка камнями, передает DW. В Турции в свою очередь утверждают, что за время, когда Анкара решила открыть границу, ее пересекли уже 100 тысяч беженцев. Афины расценивают ситуацию как угрозу национальной безопасности. Греция обвинила Турцию в том, что она направляет и поощряет перемещение нелегальных мигрантов. В Анкаре в пятницу объявили, что больше не будут сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открывают свои границы с ЕС. Ранее Евросоюз и Турция договорились, что беженцы останутся на турецкой территории в обмен на финансовую помощь Брюсселя.
2020-03-02T01:03:00+03:00
2020-03-02T01:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 02 марта 2020
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