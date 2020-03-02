Профильный комитет Госдумы сегодня закончит принимать поправки к законопроекту об изменении Конституции

Окончательно документ планируют утвердить уже в ближайшее время.

Думский комитет по госстроительству заканчивает работу над поправками – на прошлой неделе состоялось пятое заседание, на котором обсуждались изменения в законопроект. Как ожидается, теперь депутаты рассмотрят поправки к главе 3 о федеративном устройстве. Как пишут «Ведомости», в этих поправках могут прописать статус федеральных территорий, запрет на отчуждение принадлежащих стране земель, а также возможно некоторое упоминание исторической памяти.

По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, всего поступило больше 300 поправок к законопроекту об изменении Конституции. Среди уже принятых преобразований – запрет главам регионов иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках. Второе чтение законопроекта запланировано на 11 марта, а третье пройдет на следующий день.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, которое будет объявлено выходным днем.