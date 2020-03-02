Z Архив новостей новости
5 5 6 349
10:32, 02 марта 2020

Профильный комитет Госдумы сегодня закончит принимать поправки к законопроекту об изменении Конституции

Окончательно документ планируют утвердить уже в ближайшее время.

Думский комитет по госстроительству заканчивает работу над поправками – на прошлой неделе состоялось пятое заседание, на котором обсуждались изменения в законопроект. Как ожидается, теперь депутаты рассмотрят поправки к главе 3 о федеративном устройстве. Как пишут «Ведомости», в этих поправках могут прописать статус федеральных территорий, запрет на отчуждение принадлежащих стране земель, а также возможно некоторое упоминание исторической памяти.

По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, всего поступило больше 300 поправок к законопроекту об изменении Конституции. Среди уже принятых преобразований – запрет главам регионов иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках. Второе чтение законопроекта запланировано на 11 марта, а третье пройдет на следующий день.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, которое будет объявлено выходным днем.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 февраля Поздравить…

5 337 6 6487 28.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

+ В Пермском крае фельдшеры волокли пациента в машину Скорой В Пермском крае фельдшеры волокли пациента в машину Скорой На вопрос очевидцев, почему они не используют носилки, медики сказали, что они для больных, а этот мужчина – грязный…

5 136 6 18955 24.02
8читать ;смотреть
Kмедицина, регионы, общество, происшествия, видео, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Нас хлебом не корми — дай величием погордиться! У меня гордость страдает, когда руководители моей страны везде и постоянно канючат, что Россию сдерживают, что против России постоянно плетутся заговоры…

5 242 6 54469 24.02
Блоги

Мэр Праги Зденек Гржиб с табличкой «Площадь Бориса Немцова» В Праге в честь Бориса Немцова завтра переименуют площадь перед российским посольством…

5 102 6 9448 26.02
Kнемцов, общество, события
Новости

Сирийская авиабаза эль-Нейраб в провинции Алеппо, «разрушена» ударом военных Турции Во всяком случае, так утверждает турецкое агентство Anadolu…

5 63 6 18034
Блоги

Карина Орлова журналист

«Пойду помолюсь». Вице-президент Пенс назначен главным по борьбе с коронавирусом в США У ультрарелигиозного евангелиста Пенса шикарная история борьбы с эпидемиями и особый взгляд на науку (как у настоящего верующего)…

5 200 6 19780 27.02
Kсша, эпидемии, здравоохранение, политика, власть, религия, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 137 6 14966 27.02
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про Немцова Власть может сотни раз клясться, что она ни при чём, сажать каких-то буратин и запрещать международные расследования — ничто не поможет…

5 150 6 41687 24.02
Kнемцов, политика, воспоминания, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: О ситуации в Новых Санжарах Это в естестве людей. Если они видят перед собой что-то страшное и непонятное, они ведут себя как биологическая звериная стая. Они ограждают. Но кого? Своих детей и свои семьи…

5 94 6 32646 24.02
Блоги

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова Согласно документу, просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко…

5 80 6 9758 29.02
Kпетербург, акции, немцов, школы, власть, документы, события
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 205 6 27482 00:00
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Из трагедии устроили балаган Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…» Противно…

5 173 6 23711 25.02
Блоги

+ «Нужно, чтоб потряхивало». Владимир Путин о нацпроектах «Нужно, чтоб потряхивало». Владимир Путин о нацпроектах Просто опыт работы мой, достаточно серьёзный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться…

5 196 6 31682 25.02
8читать ;смотреть
Kпутин, нацпроекты, экономика, финансы, строительство, политика, видео, мнения
Блоги

Станислав Белковский

+ Однажды в Америке. Трамп и Сандерс просто любят друг друга. Кого публично поддержит Харви Вайнштейн? Однажды в Америке. Трамп и Сандерс просто любят друг друга. Кого публично поддержит Харви Вайнштейн? Трамп хочет видеть своим соперником именно Сандерса, рассчитывая, что откровенно левые взгляды последнего консолидируют вокруг нынешнего хозяина Белого дома всю умеренную Америку…

5 38 6 6200 25.02
8читать ;смотреть
Kполитика, сша, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Страна смутного направления Путинские годы ничего в этом отношении не сделали – не дали вектора. Все экономические и политические результаты последних 15 лет прошумели где-то там – высоко над народной головой

5 59 6 9858 25.02
Kопросы, общество, власть, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ещё раз по самые помидоры. Куда летом бросить своё тело? Наши соотечественники любят отдыхать в Турции, но вот помидорные отношения между нашими странами длятся уже не одно столетие. Уважение к себе или комфортный отдых в Турции, патриотизм или газовые помидоры?...

5 80 6 13520 01.03
Kполитика, турция, медицина, мнения

Популярное за неделю

Новости

Гибель псковских десантников является «личной историей» для Путина, т.к. он и не добился расследования – Шлосберг Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг…

5 12 6 15944
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, глупо. Когда появляются силы, первым делом что-нибудь захватываем. И на нищету населения наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться, надо оккупировать…

5 70 6 118431 26.02
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 137 6 14961 27.02
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Блеф Китая дорого обойдется для экономики России? Санкционно-коронавирусная удавка для России — это проект. Это не случайность. Китай отыграет этот проект-спектакль и резко опустит занавес и спектакль закончится, но мир уже будет другим…

5 93 6 160865 26.02
Kрф, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Сказать, что материал «Медузы» для защитников «Сети» явился шоком, значит ничего не сказать. Потому что часть фигурантов дела оказались вовсе не бледными юношами с горящими взором, а примерно тем, чем часто бывают маргиналы-леваки…

5 79 6 62833 29.02
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8356919
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4392035

Сегодня в эфире