Александр Кокорин, забил первый гол в РПЛ после освобождения из колонии.

Клуб «Сочи», за который на правах аренды играет Кокорин на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче 20-го тура Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 1:2. По итогам матча Кокорин был признан лучшим игроком. Кокорин арендован сочинским клубом у «Зенита». С октября 2018 года футболист находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, затем был осужден и вышел на свободу по УДО.
2020-03-01T23:05:00+03:00
2020-03-01T23:05:57+03:00
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23:05, 01 марта 2020
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