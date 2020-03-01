Александр Кокорин, забил первый гол в РПЛ после освобождения из колонии.

Клуб «Сочи», за который на правах аренды играет Кокорин на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче 20-го тура Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 1:2. По итогам матча Кокорин был признан лучшим игроком. Кокорин арендован сочинским клубом у «Зенита». С октября 2018 года футболист находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, затем был осужден и вышел на свободу по УДО.