ООН выделила $15 млн для борьбы с распространением коронавируса

Как заявил замгенсека организации по гумвопросам Марк Лоукок, вся выделенная сумма будет направлена на изучение случаев заболевания, наблюдения за динамикой его распространения и для дальнейшего анализа ситуации. Деньги передадут ВОЗ и ЮНИСЕФ. По словам Лоукока, шанс сдержать вирус пока сохраняется.
2020-03-01T23:03:00+03:00
2020-03-01T23:04:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 01 марта 2020
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