ООН выделила $15 млн для борьбы с распространением коронавируса

Как заявил замгенсека организации по гумвопросам Марк Лоукок, вся выделенная сумма будет направлена на изучение случаев заболевания, наблюдения за динамикой его распространения и для дальнейшего анализа ситуации. Деньги передадут ВОЗ и ЮНИСЕФ. По словам Лоукока, шанс сдержать вирус пока сохраняется.