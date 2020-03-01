Олег Тиньков выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США

По сведениям Sunday Express, американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест банкира, обвиняя его в неуплате налогов. До2013 года Тиньков являлся гражданином США. Залог, выплаченный им является одним из крупнейших, но налагает на бизнесмена строгие ограничения. Так, до следующего заседания в суде Вестминстера за ним будет вестись постоянное наблюдение с помощью электронного браслета. Крометого, в ночное время ему запрещено покидать свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон. Он обязан сдвть все свои паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.