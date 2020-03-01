Сирийская авиабаза эль-Нейраб в провинции Алеппо, «разрушена» ударом военных Турции

Во всяком случае, так утверждает турецкое агентство Anadolu. По его данным, аэродром был задействован войсками президента Сирии Башара Асада для «атак на населенные пункты в зоне деэскалации» в Идлибе. В этой сирийской провинции Турция начала сегодня операцию возмездия за гибель на этой неделе десятков своих военных. Турецкие истребители, в частности, сбили сегодня два сирийских Су-24. На этом фоне ЕС созывает экстренный саммит на уровне глав МИД в связи с наплывом беженцев из Идлиба. Президенты Турции и России Эрдоган и Владимир Путин, как ожидается, 5 или 6 марта проведут личную встречу по выполнению сочинских соглашений по Сирии. В Кремле признают, что переговоры будут нелегкими. Место встречи пока не определено.