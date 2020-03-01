Оппозиционная партия «Обычные люди и независимые личности» одержала победу на парламентских выборах в Словакии

Оппозиционная партия Игоря Матовича «Обычные люди и независимые личности» одержала победу на парламентских выборах в Словакии.

25 процентов голосов получила оппозиционная партия Матовича, который теперь будет занимать пост премьер-министра, он сам подтвердил это местному телевидению (цитата) «Было бы стыдно покинуть поле битвы после такой огромной победы». Во время своей предвыборной кампании Матович обещал бороться с коррупцией. «Теперь, без всяких сомнений, мы избавимся от мафии», — заявил он после выборов местному телевидению.

Наблюдатели ожидают тяжелых переговоров о создании коалиции, поскольку 46-летний победитель считается непредсказуемым политиком. После объявления результатов, Матович также исключил возможность иметь дело с бывшей правящей партией, которая заняла второе место. «В течение десяти лет я боролся против партии, которая выдавала ключевую информацию страны мафии. Я, конечно, не буду вести переговоры», — сказал Матович.

Бывшая правящая партия , которая заняла второе место и пока ещё действующий премьер Петр Пеллегрини поздравил Матовича язвительно отметив, что «у него хороший маркетинг, но нам будет интересно, как он справится со своим постом. Маркетинг только помогает прийти к власти, но этого недостаточно для управления страной».

Под маркетингом Пеллегрини подразумевал резонансное убийство 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его невесты, которые были застрелены в феврале 2018 года.

Бывший президент Словакии Андрей Киска заявил, что «В Словакии власть зла закончилась». Он поздравил Игоря Матовича с победой и воздержалcя от какого-либо представительства в новом правительстве.