Психолог Ольга Якоцуц, проводившая экспертизу по делу журналистки Светланы Прокопьевой, подала против нее судебный иск

Психолог Ольга Якоцуц, проводившая экспертизу по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подала против нее судебный иск. Эксперт имеет претензии к публикации в фейсбуке и считает, что автор поста порочит ее деловую репутацию.

В тексте отсутствуют оскорбительные элементы, нарушающие чьи-либо права. Об этом «Эху» рассказала сама Светлана Прокопьева.

Якоцуц требует полмиллиона рублей компенсации и опровержение поста. По мнению Светланы Прокопьевой, суд вряд ли удовлетворит требование психолога, поскольку текст написан полностью в рамках закона.

Прокопьеву подозревают в оправдании терроризма за авторский комментарий посвященный теракту в архангельском здании ФСБ. Прокопьева возложила ответственность за случившееся на власти, заявив, что государство само создает условия для того, что граждане стали с ним бороться. Журналистке грозит лишение свободы сроком до семи лет.