Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс не планирует оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. В интервью The New York Times она назвала неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи, как это делали Рокфеллеры в XIX веке. Впрочем, как отмечает издание, Лорен Пауэлл Джобс не примкнула к благотворительному движению The Giving Pledge, участники которого намерены направить свои богатства на благотворительность. В движение входят Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, а также Владимир Потанин.
2020-03-01T21:02:00+03:00
2020-03-01T21:08:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2597588-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 01 марта 2020
Загрузка комментариев...