Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс не планирует оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. В интервью The New York Times она назвала неправильным накапливать огромное богатство в руках одной семьи, как это делали Рокфеллеры в XIX веке. Впрочем, как отмечает издание, Лорен Пауэлл Джобс не примкнула к благотворительному движению The Giving Pledge, участники которого намерены направить свои богатства на благотворительность. В движение входят Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, а также Владимир Потанин.