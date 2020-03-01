Олег Тиньков выплатил 20 млн фунтов залога за то, что останется на свободе во время рассмотрения его дела в Лондоне

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил 20 млн фунтов в качестве залога за то, что останется на свободе во время рассмотрения в суде Лондона его дела. Речь идет о налоговых претензиях со стороны США. Как пишет «Санди экспресс», российский банкир до 2013 года был гражданином США. Тиньков также согласился на то, чтобы его передвижения контролировались электронным способом. Ночью он обязан находиться в своей квартире в фешенебельном лондонском районе Кенсингтон.