Свыше 100 тыс. беженцев уже пересекли границу Турции с ЕС

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Ранее Анкара приняла решение не препятствовать мигрантам, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Эрдоган подчеркнул, что Турция не имеет возможности самостоятельно содержать такое большое число беженцев. Всплеск миграции в Турции связывают с военной эскалацией в Идлибе.