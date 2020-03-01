Свыше 100 тыс. беженцев уже пересекли границу Турции с ЕС

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Ранее Анкара приняла решение не препятствовать мигрантам, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Эрдоган подчеркнул, что Турция не имеет возможности самостоятельно содержать такое большое число беженцев. Всплеск миграции в Турции связывают с военной эскалацией в Идлибе.
2020-03-01T21:01:00+03:00
2020-03-01T21:05:38+03:00
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21:01, 01 марта 2020
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