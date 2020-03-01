В Россию с сегодняшнего дня можно ввозить незарегистрированные лекарства

С 1 марта вступил в силу соответствующий закон. Речь идет о препаратах, содержащих наркотические или психотропные вещества. Препараты можно ввозить для помощи конкретным пациентам, в отношении которых врачебная комиссия приняла положительное решение. Закон был принят после ряда резонансных случаев уголовного преследования граждан России, заказывавших за границей запрещенные лекарства для лечения своих детей.
2020-03-01T21:01:00+03:00
2020-03-01T21:11:09+03:00
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21:01, 01 марта 2020
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