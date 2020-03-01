В Россию с сегодняшнего дня можно ввозить незарегистрированные лекарства

С 1 марта вступил в силу соответствующий закон. Речь идет о препаратах, содержащих наркотические или психотропные вещества. Препараты можно ввозить для помощи конкретным пациентам, в отношении которых врачебная комиссия приняла положительное решение. Закон был принят после ряда резонансных случаев уголовного преследования граждан России, заказывавших за границей запрещенные лекарства для лечения своих детей.