Использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации более не преследуется в России. Закон, запрещающий в таких случаях привлекать граждан к административной ответственности, подписал Владимир Путин. В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма».
2020-03-01T21:00:00+03:00
2020-03-01T21:10:43+03:00
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21:00, 01 марта 2020
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