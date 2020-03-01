Использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации более не преследуется в России. Закон, запрещающий в таких случаях привлекать граждан к административной ответственности, подписал Владимир Путин. В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма».