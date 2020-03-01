В Казани мать ножом нанесла ранения своим детям. Один из семилетних близнецов погиб. Как передает «Татар-информ», состояние выжившего сына критическое. Предположительно, женщина решилась на убийство из-за неверности мужа. Отмечается, что после нападения женщина пыталась покончить с собой.