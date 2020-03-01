В Березниках в Пермском крае после скандала с фельдшерами уволили главного врача станции «скорой помощи»

В Березниках в Пермском крае после скандала с фельдшерами, которые волокли пациента без сознания до машины по земле, уволили главного врача станции «скорой помощи». Как сообщили в краевом Минздраве, фельдшеров оштрафовали. Проверка показала, что «были грубо нарушены стандарты и порядок оказания медицинской помощи». Видео с инцидентом было выложено в соцсетях и вызвало общественный резонанс.
2020-03-01T20:32:00+03:00
2020-03-01T21:00:24+03:00
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20:32, 01 марта 2020
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