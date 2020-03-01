Центр погоды «Фобос» признал минувшую зиму в Москве самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в столице за три зимних месяца оказалась положительной — 0,5 градуса тепла, а превышение средней температуры сезона над нормой составляло 7,7 градуса. Таким образом столичная погода побила рекорд самого холодного сезона 1961 года.
2020-03-01T20:03:00+03:00
2020-03-01T20:10:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 01 марта 2020
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