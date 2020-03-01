Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Как пишет Daily Mail, подняться 61-летней американской певице помогла танцовщица. Мадонна не могла сдержать слез. Всего в гастрольном туре Madame X Tour, который начался в прошлом году, запланировано 79 концертов, Мадонне осталось выступить на восьми.
2020-03-01T20:02:00+03:00
2020-03-01T20:13:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 01 марта 2020
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