Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Как пишет Daily Mail, подняться 61-летней американской певице помогла танцовщица. Мадонна не могла сдержать слез. Всего в гастрольном туре Madame X Tour, который начался в прошлом году, запланировано 79 концертов, Мадонне осталось выступить на восьми.