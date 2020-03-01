Авторы фильмов об убийстве Владислава Листьева призвали Следственный комитет возобновить расследование. Видеообращение Родиона Чепеля, Алексея Пивоварова и Ксении Собчак опубликовано на сайте «Дождя».

По словам журналистов, на следователей оказывалось сильное политическое давление, и расследование приостановили в 2009 году.