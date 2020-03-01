В настоящее время в московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Это Интерфаксу подтвердили в столичном департаменте здравоохранения. Пациент проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. В департаменте напомнили, что подтвержденных случаев заболевания в городе не было.