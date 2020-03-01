Папа римский Франциск выступил с первым публичным заявлением после того, как почувствовал недомогание

Как передает Рейтер, понтифик обратился с еженедельным обращением к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. Он сказал, что из-за простуды не сможет поехать в пригород Рима для традиционного недельного уединения перед началом поста. Последний раз папа римский появлялся на публике среду. Тогда он кашлял и сморкался. Спустя два дня его официальный представитель опроверг слухи о заражении коронавирусом. Между тем, как отмечает Associated Press, за семь лет папства Франциск никогда не отменял столько мероприятий сразу. 83-летний Франциск в молодости лишился части легкого из-за респираторного заболевания.