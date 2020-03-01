Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает уже в марте провести новый этап обмена «всех на всех»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает уже в марте провести новый этап обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». Инициатива прозвучала на его переговорах с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком в Минске. В сообщении в ФБ офиса Зеленского, указывается, что такой обмен предусмотрен договоренностями, достигнутыми на «нормандской» встрече в декабре прошлого года.
2020-03-01T18:32:00+03:00
2020-03-01T18:37:30+03:00
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18:32, 01 марта 2020
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