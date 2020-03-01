Несколько несовершеннолетних, задержанных накануне в кальянной в Москве, привлечены к административной ответственности

Несколько несовершеннолетних, задержанных накануне в кальянной в Дорогомиловском районе Москвы, привлечены к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщил член общественного совета УВД по Западному административному округу столичного ГУ МВД Иван Мельников. По его словам, всех 75 человек, в течение трех часов забрали родители. Некоторые из подростков были задержаны во время употребления алкогольных напитков. Информацию о них передадут в территориальные подразделения по делам несовершеннолетних.