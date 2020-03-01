Митинг в защиту образования прошёл сегодня в парке Сокольники

В так называемый «гайд-парк» пришли больше ста человек — педагоги ряда московских школ, родители учащихся, профсоюзные активисты. Было много плакатов с лозунгами: «Учителя – не рабы», «Школа это наше дело», «Нам нужна оттепель», «Дети – не огурцы». Звучали требования прекратить слияние в столице школ и детских садов, сохранить коррекционные учебные заведения, а также восстановить на работе уволенных директоров и учителей. Участники акции критиковали столичный департамент образования и его главу Исаака Калину. Люди скандировали «Калину на пенсию».

Полиции на митинге почти не было. Акция прошла без инцидентов.