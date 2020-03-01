Сборная Норвегии стала победителем лыжной эстафеты на этапе Кубка Мира в финском Лахти

Норвежцы взяли реванш за двойное поражение на предыдущем подобном старте.

В декабре в родном Лиллехаммере скандинавы проиграли не только первому составу российской команды, но и второму, причем гонку выиграл именно второй, к которому, правда, прикомандировали Сергея Устюгова. На этот раз тренеры решили, что в эстафете ребята обойдутся без Александра Большунова, который борется за Кубок Мира и потому нуждается в сбережении сил. Его преследователь и конкурент Йоханнес Клэбо, напротив, вышел на старт заключительного четвертого этапа, где, как говорят, и сделал разницу, обманув всех соперников сразу. Оглядываясь на Клэбо, который шел едва ли не в прогулочном ритме, они сбросили скорость и так доехали до последнего километра, а тягаться на финише с лучшим спринтером мира, который не растратил сил, сейчас не под силу никому. Норвегия заняла первое место, а Россияне пропустили вперед еще и Швейцарию и заняли третье место.

Женская команда России и вовсе осталась без медалей. Она заняла четвертое место. И здесь победа осталась за Норвегией.