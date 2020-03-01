Демократические праймериз в Южной Каролине закончились победой с разгромным счетом бывшего вице-президента США Байдена

Демократические праймериз в Южной Каролине закончились победой с разгромным счетом бывшего вице-президента США Джо Байдена. И это первые праймериз, которые пока выиграл Байден.

Если бы Джо Байден, который еще осенью считался бесспорным фаворитом среди демократов, а первые три праймериз который проиграл, прийдя четвертым, пятым и вторым, не выиграл первичные выборы в Южной Каролине, то свою президентскую кампанию ему пришлось бы, скорее всего, заканчивать. Но Байден не просто выиграл — он разгромил лидера демократической гонки, сенатора-социалиста Берни Сандерса, получив почти 50% голосов избирателей в штате — против 19-ти у Сандерса. За бывшего вице-президента США проголосовали 60% чернокожих, которые составляют четверть населения штата. Такой результат позволяет Байдену надеяться на победу в штатах Теннеси, Алабама, Северная Каролина и Вирджиния. По итогам праймериз в Южной Каролине Джо Байден получил 33 делегата, Сандерс — 11, остальные кандидаты не получили пока ничего, но голоса подсчитаны еще не все. Президент США Дональд Трамп призывал республиканцев и своих сторонников на демократических праймериз в Южной Каролине — где проводятся открытые праймериз, где не нужно предварительно регистрироваться по партийной принадлежности, голосовать за Берни Сандерса. Трамп считает, что если сенатор-социалист получит номинацию от Демпартии на выборах, это обеспечит действующему президенту США переизбрание на второй срок.

Таким образом, по итогам четырех первичных голосований и в преддверии национальных праймериз — так называемого СуперВторника 3 марта, когда голосуют 14 штатов, у Джо Байдена 48 делегатов, а у Берни Сандерса — 56, и он по-прежнему лидер гонки.