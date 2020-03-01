Турция сбила два самолета Су-24, принадлежавшие правительственным войскам Сирии

Инцидент произошел в провинции Идлиб.

Информация об ударе по сирийским фронтовым бомбардировщикам поступала противоречивая. Сначала Анкара заявила, что сбила один из самолетов, но в Дамаске это отрицали. Впоследствии сирийская армия сообщила об уничтожении турецкого беспилотника. А еще через некоторое время агентство САНА подтвердило, что военнослужащие Турции сбили два сирийских Ту-24. Их пилоты, как отмечалось, успешно катапультировались. В Анкаре, в свою очередь, сообщили, что поразили не только два самолета, но и три системы ПВО. Одна из них, как утверждается, была причастна к уничтожению беспилотника. Сбитые же бомбардировщики, добавляют в турецкой армии, участвовали в атаках на турецкие самолеты. Командование сирийской армии, в свою очередь, закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб: оно пояснило, что все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и будут сбиты. Тем временем в российском Минобороны рассказали, что ряд сайтов, связанных с террористами, сообщили о крушении отечественного Су-24. Однако эта информация – фейк, уверяют в ведомстве.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на этой неделе, когда в результате удара правительственных войск Башара Асада погибли 33 турецких военнослужащих.