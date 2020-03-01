Журналистов российского агентства Sputnik, задержанных в Анкаре, отпустили на свободу

Это произошло после вмешательства российского МИДа и реакции представителей ОБСЕ.

Турецкая прокуратура не нашла состава преступления у трех сотрудников агентства Sputnik, говорится в заявлении ведомства. После дачи показаний журналистов освободили из Дворца правосудия в Анкаре. Об этом ТАСС рассказали их близкие.

Ранее сегодня главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян написала в твиттере, что с ее сотрудниками не могли связаться на протяжении девяти часов. Они пропали после того, как обратились в полицию с заявлениями в отношении неизвестных, напавших на их квартиры. Атаки были хорошо подготовлены, отметила Симоньян.

Как сообщил один из освобожденных журналистов, причиной задержания стала публикация на сайте Sputnik, посвященная провинции Хатай, которая в заголовке названа «украденной». Эта территория отошла Турции в 1939 году по договору с Францией, которая в то время управляла Сирией. Также обыски начались в офисе агентства в Стамбуле, которые продолжаются до сих пор. Российский МИД призвал турецкие власти вмешаться и прояснить ситуацию. Свою обеспокоенность также выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир.

Главный редактор агентства «Sputnik Турция» Махир Бозтепе, ранее задержанный в Стамбуле, также освобожден.