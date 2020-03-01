Владимир Путин почтил память псковских десантников, погибших 20 лет назад в неравном бою с чеченскими боевиками Шамиля Басаева и Хаттаба. Тогда погибли 84 военнослужащих. Сегодня Путин приехал в Псков и возложил цветы к памятнику десантникам.

Владимир Путин несет ответственность за то, что полноценного расследования гибели псковских десантников так и не было. Так считает депутат псковского отделения «Яблока» Лев Шлоссберг.

Между тем, там же в Псковской области похоронено немало военных, гибель которых власти долгое время не признавали.

Безымянные могилы, в которых захоронены десантники Псковской дивизии, погибшие в боях в Донбассе, стали появляться на кладбище в Пскове и окрестностях в августе 2014го года. На это обратили внимание первыми телеканал Дождь и Новая газета. СМИ отмечали, что сначала на могилах были венки и фотографии погибших россиян. Фото затем очень быстро убрали, как и упоминание имени и даты, с траурных венков сняли ленты. Долгое время могилы оставались безымянными. На крестах были таблички «солдат, дальше шёл номер». Гибель военных в 14м году расследовал депутат псковского парламента Лев Шлосберг. Он рассказывал Новой, что о россиянах, погибших в Донбассе, нельзя ничего узнать, информацию о них не разглашают. Родственники погибших жаловались на невыплату компенсаций. Минобороны со своей стороны отрицало участие российских военных в боях на востоке Украины. Спустя 4 года Новая обнаружила, что на том же кладбище под Псковом где похоронены десантники появились новые могилы военнослужащих. На этот раз установлены гранитные памятники, на табличках имена и фамилии, в одном случае указана причины гибели – это касалось правда Сирии. Самый высокий монумент как писала газета, установили Леониду Кичаткину, чья могила несколько лет после захоронения летом 14 года оставалась безымянной.

Проблемой этих захоронений занимался в бытность депутатом ГД политик Дмитрий Гудков.

Согласно официальной позиции, Россия не является стороной некоторых конфликтов, поэтому оказывать почести погибшим в таких столкновениях власти не могут, добавил Дмитрий Гудков.