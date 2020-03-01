Бывший вице-президент Джо Байден с большим отрывом победил на праймериз Демпартии США в Южной Каролине

За него проголосовали 48% избирателей. За ним идут сенатор Берни Сандерс (20%), бизнесмен Том Стейер (11%), сенатор Пит Буттиджич (82%). Стейер уже сообщил, что выбывает из президентской гонки. До праймериз 77-летний Джо Байден считался фаворитом среди демократов, однако он проиграл в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде и лидером гонки стал Берни Сандерс.